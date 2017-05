Frühlingshafte Outfits: So sind sie draußen bequem und chic unterwegs

Mit wärmeren Außentemperaturen und dem Frühlingserwachen der Natur verbessert ein Aufenthalt im Freien das Wohlbefinden nach einem langen Winter. Passend zu den frischen kräftigen Farben der Blumen, Sträucher und Bäume sorgt ein verändertes Outfit mit einer trendigen Note für Lifestyle-Akzente im Frühling.

Reizvolle Frühlingslooks mit faszinierenden Farbtönen

Geschickte Farbkombinationen, eine raffinierte Schnittführung und hautsympathische Materialien tragen zum Wohlfühlen bei. Dicke Jacken und Mäntel mit wärmeisolierender Beschichtung verschwinden im Kleiderschrank. Ein Schutz vor Wind und Kälte wird im Frühling durch eine leichtere und freundlichere Version wie einen Blouson oder eine Jeansjacke ersetzt. Wenn es die sonnigen Phasen nach einem meist noch kühlen Morgen zulassen, können auch bereits T-Shirts, Blusen und Tunika sowie dünnere Hosen oder Röcke in vielfältiger Kombination getragen werden. Ein cooles Polo-Shirt mit einem aufgedruckten Urlaubsmotiv lässt auf den Sommer hoffen. Online findet man eine große Auswahl an inspirierenden Frühlingslooks.

Ein jahreszeitlich bedingter Modellwechsel findet auch beim Schuhwerk statt. Gefütterte Versionen wie Stiefel, Stiefeletten und solide Schnürschuhe weichen Sneakers, Ballerina und Sandalen mit vielfach knalligen, trendigen Farben. Flache Sportschuhe in den klassischen Farben Weiß oder Schwarz sind flexibel kombinierbar und werden daher ebenfalls gerne getragen. Eine sportlich-elegante Freizeitkleidung mit figurbetonter Passgenauigkeit und passenden Schuhen wird häufig zum Blickfang. Eine schicke Stoffhose mit Blumenmuster, Kurzarmbluse und schlichter Strickjacke und Pantoletten zeigen einen verspielten und verträumten Frühlingslook.

Lässig-sportliche Frühlingsmode für den Herrn

Bei den Herren bieten eindrucksvolle Bekleidungsalternativen im Casual Look für die Frühlingszeit im Business- wie Privatbereich einen hohen Wohlfühlkomfort mit viel Bewegungsfreiheit. Für einen angenehmen Tragekomfort und ein Kaschieren von Problemzonen sorgen hüftbedeckende Shirts oder Hemden mit einem lockeren Schnitt. Inspirierende Aufdrucke auf der Vorderseite in stattlicher Größe sorgen für trendige Designs. Passend zum T-Shirt oder gemusterten Hemd können kombinationsfreudige Jeans und stilvolle Langjacken in neutralen Farben getragen werden.

Eine Chino-Hose mit klassischem Polohemd kombiniert mit Trenchcoat und Sneakers stellt einen exzellenten Frühlings-Look dar. Eine mehrfarbige Bomberjacke mit Aufdrucken kombiniert mit einer Hose im Denim-Style gilt als unbedingter Eyecatcher für Events. Sportlich-dynamisch wirkt eine Slim Fit-Jeans mit einer Kombination aus Langarm-Shirt und Weste sowie passenden Sportschuhen. Oberbekleidungsmodelle werden als Frühlingsoutfit in kräftigen Farben variantenreich angeboten. Dabei sind der Kombinationsvielfalt kaum Grenzen gesetzt. Eine Jogginghose mit einem dunkelblauen Hemd und einer extravaganten Sonnenbrille kann ein perfektes Outfit für einen Besuch in der Eisdiele oder im Café hergeben.

Faszinierenden Detaillösungen und passende Accessoires

Accessoires können ein Outfit hervorragend ergänzen und den Gesamteindruck nochmals verbessern. Eine passende Tasche kann durch ihre Eleganz auf Seriosität und Zuverlässigkeit hindeuten. Für das aktuelle Frühlingsoutfit liegen bei den Sonnenbrillen bunte Gläser im Trend. Außerdem werten optisch reizvolle Markensonnenbrillen das Outfit geschickt auf. Zum Frühlingslook sind stilistische Abrundungen durch leichte, seidige Schals und Tücher in unterschiedlichen freundlichen Farbtönen perfekt. Auffällig große Uhren verfügen ebenso über eine anziehende Wirkung. Bunte Einkaufstaschen erregen Aufmerksamkeit und die Lust auf warme Tage.

Passender Modeschmuck bietet viele Chancen zur Mitgestaltung des Frühlingsoutfits. Dazu zählen Ketten, Armbänder, Ringe und Ohrstecker. Außerdem können viele Details der Frühlingsbekleidung besondere Akzente durch Stickereien, Spitze und Applikationen setzten. Als harmonische Ergänzung oder inspirierender Kontrast zum Frühlingsoutfit können Aufdrucke Wirkungen erzielen. Farbliche Übergänge, die Gestaltung des Kragens oder der Ärmel bietet Möglichkeiten für immer wieder neue Kreationen und Trageoptionen.

Passende Frühjahrsmode gibt es für jeden Geschmack

Nach dem Winter verschwinden dicke Jacken und Mäntel im Kleiderschrank. Die Mode im Frühling tragen geschickte Farbkombinationen, eine raffinierte Schnittführung und hautsympathische Materialien zum Wohlfühlen bei.

Die Kombination schicker Basics mit aktuellen Trends bietet besonders viel Gestaltungsspielraum für ein täglich neues Frühlingsoutfit.

Titelbild: ©istock.com – yurazaga