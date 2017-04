5 Geschenkideen für den Vatertag – So machen Sie gemeinsam mit Kindern eine Freunde

Ein Geschenk zum Vatertag zu finden, ist gar nicht immer so leicht. Eigentlich hat er ja alles und so sind Kinder oft verzweifelt auf de Suche nach etwas, was dem Vater Freude bereitet. Gemeinsam mit Mama Ideen sammeln macht mehr Spaß und ganz bestimmt findet sich so auch das Passende.

Ein schöner Duft ist immer das richtige Geschenk

Schöne Düfte sind nicht nur etwas für Frauen. Auch Männer mögen es, gut zu riechen und probieren gern Neues aus. So bietet es sich als Geschenkidee an, gemeinsam mit den Kindern einen Duft für ihn auszusuchen. Ob herb, rauchig oder eher dezent, in etwa weis zumindest die Partnerin, welchen Duft der Mann bevorzugt. Natürlich wählen die Kinder auch ein wenig nach ihrem eigenen Geschmack aus und ganz sicher, wird es dem Papa gut gefallen.

Es muss aber nicht immer ein Parfüm sein, gut riechende Aftershaves, Body Lotion, Deos oder Duschbäder sind ein ebenso willkommenes Geschenk zum Vatertag. Diese duften Geschenke eignen sich für den täglichen Gebrauch oder auch nur für besondere Anlässe, je nachdem für welches Duftgeschenk sich die Kinder und Mama entschieden haben. Ein Duft als Geschenk ist daher niemals falsch.

Einfach gemeinsame Zeit mit der Familie schenken

Das, was der Papa meist am wenigsten hat, ist Zeit. Umso besser wird ihm ein Geschenk zum Vatertag gefallen, welches gemeinsame Zeit mit der Familie beinhaltet. Wie wäre es beispielsweise mit:

einem gemeinsamen Picknick

einem Familientag im Freizeitpark oder Zoo

einem Verwöhntag für den Papa

Diese Geschenke kosten nicht viel Geld und sind etwas für die ganze Familie. Jeder Vater freut sich endlich Zeit mit allen Familienmitgliedern verbringen zu können. Wichtig dabei ist, dass natürlich er die Hauptrolle spielt und es an diesem Tag hauptsächlich darum geht, die Wünsche des Vaters zu berücksichtigen. Spaß werden ganz bestimmt trotzdem alle Familienmitglieder haben.

Kreative Ideen zaubern die schönsten Geschenke

Jedes Jahr Socken zum Vatertag sind nicht wirklich kreativ. Wie wäre es dagegen mal mit etwas selbst Gebasteltem? Eine schöne Collage mit den lustigsten Fotos aus dem letzten Familienurlaub ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Gerade bei kleineren Kindern muss bei diesem Geschenk natürlich auch ein wenig von Erwachsenen mitgeholfen werden. Je nachdem welche Hobbys der Vater hat oder welchen Beruf er ausübt, kommen auch Vatertagsgeschenke wie ein Mauspad mit Familienbild, ein Kaffeebecher mit Foto infrage. Der Kreativität sind eigentlich kaum Grenzen gesetzt.

Ein selbst gebasteltes Gutscheinheft, welches von den Kindern toll gestaltet wird, passt ebenso als Geschenk zum Vatertag. Darin enthalten dann vielleicht ein Gutschein zum Autowaschen, einer für eine Massage oder für einen gemeinsamen Kochabend. Als Geschenk zum Vatertag können die Kinder gemeinsam mit der Ehefrau natürlich auch etwas ganz persönliches für ihn kaufen. Wie wäre es mit einer lustigen Grillschürze oder einem beschrifteten Werkzeugkasten?



Auch typische „Männergeschenke", wie ein Bierbraukurs, eine Tour mit einem gemieteten Sportwagen oder ein Fallschirmsprung sind tolle Geschenkideen zum Vatertag.

Es ist die gute Idee, die zählt

Ob nun ein schöner Duft, ein gebasteltes Geschenk oder etwas Gekauftes nur für ihn, es gibt immer ein passendes Geschenk zum Vatertag.

Gute Ideen sind gefragt und natürlich ist es wichtig, sich bei den Geschenken an den Interessen des Vaters zu orientieren. Daher kann es, vor allem bei jüngeren Kindern, nicht schaden, wenn Mama beim Geschenkefinden mithilft.

Wenn Geschenke von Herzen kommen, sind sie jedoch niemals falsch und werden dem Vater ganz sicher gut gefallen.

Titelbild: ©istock – Halfpoint