5 Dekorationsideen für den Kaminofen im Sommer

Ein Kamin ist Blickfang und Herzstück eines Zimmers. Im Herbst und Winter prasselt dort das Feuer – spendet wohlige Wärme und ein angenehmes Licht. Doch welche Gestaltungen eignen sich für den Kaminofen außerhalb der Heizperiode? In der warmen Jahreshälfte wird der Kaminsims und der zuvor gereinigte Innenraum jahreszeitlich passend dekoriert. Kreative Tipps zur Ausgestaltung des Kamins werden hier gegeben.

Maritimer Schick oder Wiesenblumenpracht

Urlaubsstimmung kommt auf, wenn der Kaminsims mit Dekoartikeln verschönert wird, die an das Meer und den Strand erinnern. So können Mitbringsel einer Reise nach Rügen oder Sylt, wie zum Beispiel ein Holzboot mit blau-weiß gestreiftem Segel, aufgestellt werden. Selbst gesammelte Muscheln, Sand und Steine werden in Kugelgläser gefüllt und daneben dekoriert. Auch maritime Keramikobjekte wie ein Leuchtturm, Seevögel und Fische, passen hervorragend in ein solches Deko-Ensemble! Keine weiten Reisen sind nötig, um den Kaminofen mit wild wachsenden Sträußen aus verschiedensten Blumen toll in Szene zu setzen.

Ein Kamin ist nicht nur im Winter ein Highlight im Haus! Der ungenutzte Ofen wird in der warmen Jahreszeit kreativ verschönert, sodass er mal mit Urlaubsmitbringseln, mal mit Uromas Vasen dekoriert wird.

Ein Ausflug in die Natur genügt, um ein dreifarbiges Blüten-Bouquet aus Kornblumen, Margeriten und Goldrute zusammenzustellen. Beim Pflücken wilder Gewächse muss beachtet werden, dass das Entfernen von Pflanzen in National- und Naturparks verboten ist. Andernorts dürfen aber bekannte und häufig vorkommende Wildblumen abgeschnitten werden.

Vintage-Mix oder natürlicher Landhaus-Stil

Als Symbol eines gelungenen Zusammentreffens von Moderne und Tradition, kann der Kaminofen im Sommer mit einem Mix von antiker und moderner Dekoration verschönert werden. So werden alte Bücher, Vasen aus Uromas Zeiten oder alte Fotos auf dem Kaminsims kunstvoll arrangiert. Moderne Wohnaccessoires wie Edelstahl-Bilderrahmen, Glaskugeln oder puristische Lichtobjekte komplettieren den Vintage-Mix. Eine weitere Möglichkeit den stillgelegten Kamin in den Sommermonaten zu schmücken, ist der Landhausstil. Hier wird auf natürliche Materialien, wie hell bemaltes Holz, Bast und Steine, Wert gelegt. Der gesäuberte Kamin-Innenraum wird mit weiß bemalten Holzscheiten dekoriert.

Kleine Dekoelemente Auf dem Sims finden sich aufeinander getürmte flache Steine neben einer Bast-Vase mit Gänseblümchen. Auch kleine Deko-Körbe, Holzschalen mit frischem Obst und andere Objekte aus Naturstoffen, passen perfekt zu diesem sommerlichen Country-Style.

Kunst und Krempel – Dekoideen mit Kreativ-Faktor

Kunstliebhaber und Menschen, die selbst malen und gestalten, sollten ihren Kamin im Sommer mit Objekten verschönern, die bunt und kreativ sind! Auf den Kaminsims wird das Lieblingsbild des Hausbewohners neben kleine Statuen aus Holz oder Stein aufgestellt. Auch ein fröhliches Ensemble aus Kunstwerken kommt auf dem Kamin herrlich zur Geltung, sodass er zum optimalen Ausstellungsort avanciert.

In den Kamin-Innenraum können temporär Regale eingebaut werden. Auf diesen werden dann gerahmte Fotografien von Landschaften kunstvoll platziert. Auch die Ergebnisse aus dem Töpferkurs, aus der Holzschnitt-Werkstatt oder einem Workshop für Aquarell-Malerei finden dort einen Ort, an dem sie toll zur in Szene gesetzt werden. Wenn der Kamin vollkommen stillgelegt ist, kann dieser selbst zum Kunstwerk werden. So wird er zum Beispiel mit Ornamenten, floralen Motiven oder abstrakten Gestaltungen malerisch verschönert.

Video: Sommerdeko selber machen

Mit diesen Dekoideen ist der Kamin auch im Sommer ein absoluter Hingucker

Es ist gar nicht schwer den Kamin auch außerhalb der Winterzeit schön herzurichten. Hier sind alle beschriebenen Kreativ-Ideen nochmal kurz aufgelistet:

Mitbringsel aus dem Urlaub auf Rügen und Sylt verleihen dem Kamin ein maritimes Aussehen

Sommerliche Wildblumen, wie Kornblumen oder Goldrute, werden auf Spaziergängen gesammelt und dekorieren später den Sims

ein spannender Vintage-Mix entsteht, wenn Erinnerungsstücke aus alten Zeiten mit modernen Wohnaccessoires zusammengebracht werden

eine Kamin-Deko im Landhaus-Stil wird mit bemalten Hölzern, Bast-Vasen und Steinen realisiert

Kreativ austoben kann sich der Kaminbesitzer mit eigenen Kunstwerken auf dem Sims und im Innenraum

Titelbild: ©istock.com – hikesterson