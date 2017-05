Wetterfest, einklappbar und gemütlich, bitteschön! Auf der Suche nach dem richtigen Buggy

Ist der Nachwuchs erst einmal ins Haus eingezogen, ist das Auto schon bald zu klein. Der Kofferraum ist schneller voll, als einem lieb ist. Die Frage ist: neues Auto kaufen, oder tut es auch ein klappbarer Buggy für den Nachwuchs?

In ihren Anfangszeiten waren Buggys einfach gehalten. Sie waren nicht gefedert und einzig zu dem Zweck konstruiert, für den Fall der Fälle auch unterwegs das Kind rollend transportieren zu können, ohne dass immer der große Kinderwagen dabei sein musste. Doch in der Entwicklung der zusammen klappbaren Kinderwagen hat sich viel getan. Vorwürfe aus medizinischer Sicht, dass die zarte Wirbelsäule des Kindes durch die holprige Fahrt mit dem Liegebuggy Schaden nehmen könne, führten dazu, dass qualitativ hochwertigere Marken wie Maclaren, Kinroad oder Quinny ihre sportlicheren Buggys mit einer komfortablen Federung versahen .

Das gilt leider nicht in gleichem Maße für die ultraleichten Reisemodelle, die mit ihrer Sparversion darauf ausgerichtet sind, eine maximal mögliche Einsparung im Pack-Maß zu erzielen. Bei diesen Modellen wird auch nicht selten auf die Liegeposition verzichtet. Dafür können die Ultra-Leichtgewichte dann aber als Handgepäck mit in das Flugzeug und im Urlaub als Strandbuggy dienen.

Kleines Pack-Maß oder hoher Komfort: beides geht selten!