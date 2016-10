„We are family“ – die schönsten Halloween Kostüme für die ganze Familie

In Deutschland feiert ungefähr jeder Fünfte Halloween. Die Tendenz ist leicht steigend, auch weil das Horrorfest längst nicht mehr nur etwas für Kinder oder Jugendliche ist. Dennoch spaltet das Fest mit den Grusel-Kürbissen das Land, denn viele können mit Halloween noch immer nicht viel anfangen. Mit der richtigen Einstellung dazu und vor allem den passenden Kostümen kann es ein schöner Tag für die ganze Familie werden.

Halloween wird zum Familienfest

Als die Grusel-Kürbisse von den Vereinigten Staaten nach Europa überschwappten, waren die meisten Europäer eher skeptisch. Nur langsam gewann Halloween an Beliebtheit. Vor allem durch die kleinen Kinder und später auch die Jugendlichen wurde das Fest zum nicht mehr aufzuhaltenden Trend. Nach Fasching beziehungsweise Karneval ist der 31. Oktober der Tag, an dem sich die meisten Deutschen verkleiden.

Da das Genre Horror in der heutigen Zeit gesellschaftlich eine hohe Bedeutung genießt, ist es kein Wunder, dass die früheren Jugendlichen nun auch im Erwachsenenalter Halloween weiterhin feiern und somit dafür sorgen, dass die Beliebtheit des Festes weiter ansteigt. Die Kleinen gehen von Tür zu Tür und fragen nach Süßem oder Saurem, deren Eltern dekorieren das ganze Haus und gehen mittlerweile genau wie die Jugendlichen auf Kostüm- und Mottoparties. Halloween ist längst zum Familienfest geworden und deshalb ist es umso wichtiger, dass sich die ganze Familie mit den passenden Kostümen an diesem Fest erfreuen kann.

Lustig schaurig oder schockierend schön

Obwohl es für Halloween Kostüme Familie keine festen Richtlinien gibt, so sollten besorgte Eltern auf jeden Fall den Jugendschutz berücksichtigen. Sicherlich ist der Umstand stimmig, dass die Grundthematik von Halloween durchaus der gepflegte Horror ist, so müssen die Kostüme nicht zwingend der Horror-Thematik folgen.

Es gibt auch Kostüme wie beispielsweise die Vampir-Thematik, die durchaus von allen Altersgruppen als schaurig schön oder lustig empfunden werden und einen gleichermaßen großen Spaßfaktor aufweisen.

Halloween Kostüme für Jung und Alt

Am beliebtesten sind in Deutschland weiterhin die Piraten- oder Seemannkostüme, die bei Kindern besonders beliebt sind, weil sie mit einem Schwert noch ein ganz besonderes Accessoire mit tragen dürfen. Gleichzeitig ist es ein Kostüm, welches sowohl für Karneval, als auch für Halloween passend ist. Mit einer Augenklappe, ein bisschen Bart und eventuell sogar Blut kann es sehr schnell ein bisschen gruseliger gemacht werden.

Ebenfalls zu nennen ist das Skelett-Kostüm, welches durch seine hohe Bekanntheit allerdings schon ein wenig an Reiz verloren hat. Bei den ganz Kleinen sind die Plüschkostüme besonders begehrt. Als Yeti oder Plüschmonster können die kleinen Racker sich gruselig verkleiden, ohne sich selbst gegenseitig zu sehr zu erschrecken.

Video: Skelett Halloween Make-Up Tutorial für Kinder

Zum passenden Familienoutfit wird das Ganze aber erst, wenn auch die Älteren sich mit dem gleichen Kostüm verkleiden oder sich zumindest mit einer Verkleidung, die aus dem selben Themenbereich stammt, zeigen lassen. Wichtig bei der Wahl der entsprechenden Halloween Kostüme Familie ist ohnehin der Anlass, zu dem sie getragen werden. Ist die Familie auf eine private Feierlichkeit eingeladen, zu der von dem Organisator ein gewisses Motto ausgegeben wurde, so beeinflusst dies auf jeden Fall die Wahl der Kostüme.

Worauf sollte bei den Kostüme geachtet werden?

Sollte das Halloween-Fest keinerlei Zwängen unterliegen, so sind grundsätzlich der Fantasie der Familie keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass die Grundthematik passend aufeinander abgestimmt wurde und dass sich dennoch jedes Kostüm des Einzelnen von dem Anderen unterscheidet. Es gibt im Endeffekt nichts Langweiligeres und Einfallsloseres, als wenn alle Familienmitglieder mit dem gleichen Kostüm in lediglich anderen Größen zum Halloowen-Kostümball geht. Glücklicherweise gibt es sowohl in dem Bereich Film als auch im Bereich schauriger Grusel genügend Vorbilder, die als Grundlage für Halloween Kostüme Familie dienen können. Die „Adams Familiy“ folgte dieser Tradition und erreichte Kultstatus, so dass mit einem entsprechendem Kostüm jeder in der Familie auf einem entsprechenden Halloween-Anlass für Aufsehen sorgen kann.

Ideen für Halloween Kostüme Familie

Selbstverständlich entscheidet die Familienkonstellation ein Stück weit die Auswahl der entsprechenden Kostüme, was natürlich auch mit einer entsprechenden Arbeit verbunden ist. Sollte beispielsweise ein kleines Kind ebenfalls zum Halloween-Kostümfest eingeladen sein, so bietet sich die Star-Wars-Thematik nahezu an. Die beiden Elternteile können als Jedi verkleidet gehen und ihren Schützling als Jedi-Meister Yoda gleichsam in den Mittelpunkt rücken, ohne dass hierfür ein nenneswerter finanzieller Aufwand zu befürchten ist. Dennoch sollte auch bei dem Kostüm des Kleinsten die gleiche Aufmerksamkeit sowie Arbeit investiert werden wie bei den Kostümen der Großen.



Neben Star Wars Figuren bietet es sich auch an, sich als Familie oder Gruppe mehrere Figuren aus anderen Filmen oder Serien auszusuchen, die an sich nichts mit dem Genre Horror zu tun haben. Diese werden dann aber mit Schminke und weiteren Accessoires so moduliert, dass sie sehr wohl zu diesem Genre gehören könnten. So können bekannte Charaktere aus Kinderfilmen durch einen Zombie-Style Halloweentauglich werden.

Weitere Halloween Kostüme für die ganze Familie sind z.B. die Figuren aus:

Alice im Wunderland

Alice im Wunderland die Simpsons

die Minions

Familie Feuerstein

oder anderen Märchen- und Zeichentrickfilmen.

Bei Amazon gibt es einen Rundumschlag an Kostümen für die ganze Familie für Halloween, z.B. für Morticia & Gomez der Adams Familie und deren Tochter Mittwoch oder Fred & Wilma Feuerstein sowie Dino deren Haustier.

Gemeinsam Verkleiden macht immer mehr Spaß

Halloween hat sich im deutschsprachigen Raum immer mehr durchgesetzt. Das liegt unter anderem daran, dass die ehemaligen Jugendlichen mittlerweile erwachsen sind und das Fest nicht mehr missen wollen. Dies führt dazu, dass Halloween ein Fest für die ganze Familie geworden ist und mit den passenden Kostümen lässt sich dies auch hervorragend gemeinsam feiern. Besonders zu empfehlen sind Kostüme, die thematisch zueinander passen und augenscheinlich nichts mit Horror zu tun haben. Sie sind so beliebt, da sie sowohl für Karneval als auch für Halloween verwendet werden können – nur eben mit angepasster Schminke. Oft sind diese dann viel gruseliger, als die onehin schon schaurigen Figuren.

Titelbild: © istock.com – Aduldej

Textbild: © istock.com – VeryOlive

Textbild: © istock.com – Andriy Petrenko

Textbild: © istock.com – MargaretPink