Studenten Ferienjobs – 5 beliebte Jobs während der Semesterferien

Wenn das BAföG oder die finanzielle Unterstützung durch die Eltern während des Studiums nicht ausreichen, muss ein Nebenjob her. Das sind die 5 beliebtesten Studenten Ferienjobs:

Studenten Ferienjobs – damals und heute

Der Weg zum individuellen Traumjob beginnt in der Regel mit einer Ausbildung bzw. mit einem Studium. Donald Trump höchstpersönlich hat, eigenen Aussagen zufolge, während seiner Studienzeit auf Baustellen Flaschen gesammelt, wobei er von Baustelle zu Baustelle „tingelte„.

Auch andere bekannte Personen des öffentlichen Lebens mussten sich ihr Geld mit harter Arbeit verdienen. Klassische Jobs in diesem Zusammenhang sind das Baby-Sitting, das Ausliefern von Zeitungen und Zeitschriften, Tätigkeiten als Ticket-Abreißer im Kino oder das Rasenmähen gegen Bezahlung in der Nachbarschaft.

Die Zeiten haben sich allerdings geändert, und so ist es heute in den meisten Regionen eher unüblich, sich als Student in der Nachbarschaft mit Hilfsarbeiten zu verdienen.

Vom Gassi gehen zum gut dotierten Büro-Job

Waren es noch bis vor wenigen Jahren neben dem Kartenverkauf an der Kinokasse oder dem Gassigehen mit Nachbars Lumpi auch die Vorgartenpflege im Bekannten- und Freundeskreis, so ist das heute weitgehend anders. Studenten Ferienjobs sind mittlerweile häufig höher dotiert, als es noch in der guten alten Zeit der Fall war.

Weiter denken Was in dem Zusammenhang jedoch noch wichtiger ist, ist der Aspekt, dass Studierende ihre Nebentätigkeiten immer mehr auch nach ihrer Zukunftsorientierung auswählen. Wer sich zum Beispiel für einen Arbeitsplatz in der Führungsetage eines Automobil-Konzerns oder einer Kosmetikfirma entscheidet, der ist meist bemüht, im jeweils favorisierten Unternehmen einen bezahlten Praktikumsplatz oder zumindest einen Büro-Job für die Ferienzeit zu ergattern.

Denn wenn es im Zuge dessen gelingt, somit „einen Fuß in die Tür“ des Unternehmens zu bekommen, stehen die Chancen auf den begehrten Traumjob nicht schlecht. Es lohnt sich folglich, Studenten Ferienjobs mit Bedacht auszuwählen.

Begehrte Ferienjobs für Studenten

Frei nach dem Motto: „Effizienz macht sich bezahlt“, sind erfolgsorientierte Studenten oftmals auf der Suche nach gut bezahlten Jobs für die Semesterferien, deren Arbeits- und Zeitpensum sich darüber hinaus möglichst in Grenzen hält – oder zumindest bestmöglich dem jeweiligen Lebens- und Lernrhythmus anpasst. Die 5 beliebtesten Ferienjobs sind diesbezüglich:

Fahrradkurier

Als Fahrradkurier ist es möglich, das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, und dafür auch noch Geld zu bekommen. Während die Jobber Briefe und Pakete mit dem Drahtesel von A nach B transportieren, tun sie ganz nebenbei auch noch aktiv etwas für ihre Gesundheit. Messe-Jobs

Als Hostess, Kartenkontrolleur oder Berater auf Messen zu arbeiten, erfreut sich seit jeher großer Beliebtheit. Bei diesem Job hält sich das Arbeitspensum meist in Grenzen und die Studierenden kommen überdies mit vielen interessanten Menschen in Kontakt. Wer weiß, welche Synergien sich im Zuge dessen überdies ergeben können? Sachbearbeiter

Klassische 9-5-Jobs während der Semesterferien sind nach wie vor gefragt. Sofern sich die entsprechenden Tätigkeiten mit dem individuellen Lern-Programm vereinbaren lassen, bietet es sich durchaus an, sich für einen dieser Studenten Ferienjobs in der Nähe des Wohnortes bzw . der Universität zu entscheiden. Kassierer

Ob an der Tankstelle, am Supermarkt um die Ecke oder an der Kino-Kasse : Studenten sind häufig als Kassierer tätig und profitieren mit Blick auf die regelmäßigen Arbeitszeiten von einer gewissen Kontinuität. Online-Jobs unterschiedlichster Art

Das Internet boomt. Und so verwundert es nicht, dass sich Studenten vor allem in der virtuellen Welt als Arbeitnehmer tummeln. Ob im MLM-Bereich bzw . im Direkt- oder Strukturvertrieb : Gerade Onlinejobs bieten eine Fülle an Möglichkeiten und höchst attraktiven Chancen für die weitere berufliche Zukunft!

Zukunftsorientierte Studenten Ferienjobs

Wichtig ist, dass der Studenten Ferienjob gut zum Studentenalltag passt. Denn schließlich geht es nicht nur darum, zu arbeiten. Sondern als Student ist auch das Lernpensum beachtlich. So liegt die Kunst darin, einen verträglichen und gesunden Mittelweg zwischen Studium und Ferienjob zu finden.

Titelbild: © istock.com – DragonImages