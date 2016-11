Schöne Hörspiele für die ganze Familie

Auf langen Autofahrten oder an kuscheligen Familienabenden sorgen Hörspiele für Kurzweil. Die folgende Auswahl derselben vermag als Ideengeber zu fungieren und in die wunderbar fantasievolle Welt der Hörspiele einzuführen.

Klassiker – da werden bei Mama und Papa Erinnerungen wach!

Die Generation derer, die nun Mütter oder Väter sind, liebten

Pippi,

Pumuckl,

Pittiplatsch und Schnatterinchen,

Benjamin Blümchen,

die drei ???,

und Bibi Blocksberg

vermutlich in der eigenen Kindheit und hörten deren Abenteuer nicht selten in jeder freien Minute. Die lustigen Hörspielhelden von damals haben nichts an ihrer Attraktivität eingebüßt und gefallen Jung und Alt nach wie vor.

Ebenfalls betagte, aber immer noch schöne Hörspiele für die Allerjüngsten sind „Heidi“, die „Kinder aus Bullerbü“ oder „Michel aus Lönneberga“. Wer mit angehenden Teenagern spannende Storys hören möchte, kauft einige der insgesamt 198 (!) TKKG-Hörspiele und lauscht den spannenden Fällen von Tim, Karl, Klößchen und Gaby.

Conni, Harry & Co. – Hörspiele für Kindergarten- und Grundschulkinder

Conni ist ein freundliches, aufgewecktes Mädchen, dass alltägliche Dinge entdeckt und dabei die Lebenswirklichkeit der Drei- bis Sechsjährigen widerspiegelt. Die Geschichten sind liebenswert und sorgen auch bei Eltern für Schmunzelmomente.

Etwas größeren Kindern, die gerne stundenlang schöne Hörspiele anhören, gefällt die Harry-Potter-Septologie. Die sieben Bücher von J. K. Rowling wurden zu wunderbar abwechslungsreichen und abenteuerlustigen Hörspielen vertont, die die Fantasie anregen und Hogwarts, Hogsmeade und die „Heulende Hütte“ aus einer völlig anderen Perspektive entdecken lassen.



Die enorme Länge der gesamten Harry-Potter-Story ermöglicht über mehrere Urlaube hinweg, den Abenteuern des Zauberlehrlings zu lauschen.

Schöne Hörspiele für Groß und Klein, die nicht ganz so viel Zeit in Anspruch nehmen, halten auch „Petterson und Findus" bereit.

Video: Harry Potter und der Stein der Weisen Hörbuch

Neuerscheinungen, die den Zeitgeist treffen

Mit der hübschen und topaktuellen Erzählung „Neben mir ist noch Platz“ regt der Hörbuchautor Paul Maar große und kleine Hörer zum Nachdenken und vielleicht sogar Umdenken an. Das Hörspiel handelt von Steffi und Aischa, einem syrischen Mädchen. Die zwei werden beste Freundinnen und überwinden sämtliche kulturelle Unterschiede.

Ebenso tiefgründig, ja beinahe philosophisch zeigt sich das Hörspiel „Krähe und Bär“.

Die beiden unterschiedlichen Tiere freunden sich an und tauschen ihre Körper. Der Zoobär geht auf große, abenteuerliche Reise und die Krähe freut sich, ihr Futter nicht mehr eigenhändig suchen zu müssen, sondern täglich, ohne viel dazuzutun serviert zu bekommen.

Diese Geschichte über Freiheit und Freundschaft führt unsere perfekt durchorganisierte Welt ad absurdum. Mit viel Biss, Witz und Tiefgründigkeit bringen die beiden Protagonisten alle Familienmitglieder zum Lachen und Weinen.

Gemeinsam lauschen und staunen

Egal, ob verspielt-kindlich oder nervenzerfetzend-spannend – schöne Hörspiele erfreuen jede Altersgruppe! Sie als Familie zu erleben, fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl. Und weil viele Geschichten auch ironisch-zweideutige Passagen beinhalten, wird der Humor der Erwachsenen ebenfalls bedient. Für Spaß und Abwechslung ist mit einem Hörspiel also auf jeden Fall gesorgt! Eine große Auswahl an Hörspielen von TKKG und Die drei ??? bis hin zu Benjamin Blümchen oder Krähe und Bär gibt es online als CD oder zum Download.

