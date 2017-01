5 Kreative Geschenkideen für Groß und Klein

Ein Geschenk macht immer dann Freude, wenn es eine echte Überraschung ist. Alt und Jung lieben alle Dinge, die sie interessieren, so dass auch ein kreatives Geschenk immer den Fokus des persönlichen Interesses des Beschenkten treffen sollte.

Viele Menschen haben ein kreatives Hobby, bei dem sie die Zeit vergessen und sich selbst ein bisschen verwirklichen können. Sie schaffen mit ihren Händen kleine Meisterwerke, mit denen sie den Rest der Welt beeindrucken.

Oft sind es die kreativen Hobbys, mit denen kleine und große Künstler viele Stunden Zeit verbringen, die auch Erholung und Entspannung bieten. Die Beschäftigung mit schönen Dingen, die fernab der Verpflichtungen des Alltags liegen, sind perfekt geeignet Stress abzubauen und innerlich zur Ruhe zu kommen.

Wir wollen Ihnen sechs Ideen vorstellen:

Puzzel mit 1000 Teilen

Malen mit unterschiedlichen Farben

Gestalten mit Modelliermasse

Modellbau für Technikfans

Drohnen für Video-Filmer

Puzzle mit 1000 Teilen – spannende Beschäftigung in der Freizeit

Daher gehören Puzzles zu den beliebten Geschenken auf der ganzen Welt. Je mehr Teile ein Puzzle hat, desto länger hält der Spaß an. Anschließend wird das Puzzle fixiert und als Bild und schöne Erinnerung an die freien Stunden an die Wand gehängt. Zu den modernen Puzzles zählt das 3D Puzzle mit Beleuchtung, das es in vielen verschiedenen Varianten gibt.

Malen und Gestalten für jedes Alter

Nicht nur das Gestalten von Seidentüchern ist ein beliebtes Hobby, da diese Tücher gerne zu jeder Jahreszeit zum Lieblingsshirt kombiniert werden. Das Malen ist generell ein schönes Hobby, das viele Hobby-Künstler schon seit ihrer Kindheit lieben. Doch auch Erwachsene finden ihren Weg zur Aquarellmalerei, zu den Pastellkreidestiften und zu den Ölfarben. Das Spiel und die Beschäftigung mit den bunten Farben regt die Gehirntätigkeit an. Mal sind es naive Zeichnungen auf Büttenpapier, mal sind es detailgetreue Abbildungen auf fester Leinwand – immer aber entsteht unter den Händen der Hobby-Künstler ein kleines Meisterwerk, das an der Wand Freunde und Familie beeindruckt.

Neben Farben und Papier in unterschiedlicher Qualität werden von künstlerisch begabten Menschen auch Modelliermasse und Ton zum Brennen von Broschen, Figuren und Gefäßen gerne als Geschenk gesehen.



Statt des Brennofens gelingen die schönen individuell gestalteten Dinge auch im Backofen. Selbst bunte Glasuren können heute schon im Ofen getrocknet werden. Statt des Brennofens gelingen die schönen individuell gestalteten Dinge auch im Backofen. Selbst bunte Glasuren können heute schon im Ofen getrocknet werden.

Modellbau für Technikfans und Drohnen für Video-Filmer

Neben den ferngesteuerten Modellbauschiffen und Autos werden die Drohnen immer beliebter. Diese Drohnen sind als Bausätze im Modellbauladen erhältlich. Nach dem Bau der Schiffe und Autos, der Hubschrauber und Flugzeuge geht der Spaß mit der Fernsteuerung bei gutem Wetter draußen auf der Wiese weiter. Allein die Fans der Drohnen, die ihren Bausatz mit oder ohne Hilfe zusammengesetzt haben, können dem ganzen Spaß noch das Tüpfelchen auf dem I aufsetzen.

In vielen Drohnen haben Kameras Platz, mit denen einzigartige Fotos und Videos aus der Luft gelingen. Wer Bildaufnahmen mit der Drohne macht, muss nur auf das Recht am eigenen Bild und das Urheberrecht achten. Naturaufnahmen werden dann daheim am PC zu kreativen Filmen für die ganze Familie zusammengestellt. Einzelne Filmsequenzen lassen sich auch perfekt zum Urlaubsvideo der Familie kombinieren, so dass das Fotoalbum auf der DVD ein Hit wird.

Video: 5 simple Tricks beim Filmen mit einer Drohne

Kreativität verbindet – viele Stunde Spaß dank der perfekten Geschenkidee

Für jeden Charakter gibt es eine kreative Geschenkidee. Mal sind es die Farben, mal die Puzzleteile und mal die vielen kleinen Teile eines Schiffes für die Flaschenpost, die Stunde um Stunde für Freude sorgen. Das Erlebnis mit den eigenen Händen etwas geschaffen zu haben, ist ein Erfolgserlebnis, das die Hobby-Bastler und Hobby-Künstler mit Stolz erfüllt.

Daher sorgen kreative Geschenke während des Bastelns für eine optimale Entspannung und sie sind exklusive Erinnerungen an den Schenker, der die große Freude beschert hat.

Titelbild: ©istock.com – loonara