5 beliebte Kindertablets im Vergleich

Ob und ab welchem Alter Kinder einen eigenen Tablet-PC benötigen, darüber lässt sich ganz hervorragend streiten. Wozu ein Tablet? Vor allem wie lange und oft das Tablet genutzt werden darf, darüber streiten Eltern und Pädagogen ebenfalls. Hier im Test: Fünf beliebte Kindertablets unterschiedlicher Preisklasse, die teilweise speziell für Kinder ausgelegt sind, und häufig sogar auch den Ansprüchen erwachsener Nutzern genügen.

Namhafter Hersteller, spezielles Kindertablet oder günstiges Produkt?

Als für Kinder geeignete Tablets sind das Samsung Galaxy Tab 3, der V-Tech Storio 3S, der Fire Kids sowie der Allday A88X und das Padgene 7 Zoll Kindertablet verglichen worden.

Weitere Informationen zum Umgang mit Tablets finden Sie außerdem hier.

Kindertablets im Vergleich

Modell Samsung Galaxy Tab 3 VTech 80-158854 Fire Kids Edition-Tablet Alldaymall A88X Tablet Padgene 7 Zoll Kinder Tablet PC







Bildschirmgröße 7 Zoll 5 Zoll 7 Zoll 7 Zoll 7 Zoll Interner Speicher 8 GB Keine Angabe 16 GB 512 MB 512 MB Akkulaufzeit 109 Stunden Keine Angabe 7 Stunden 3 Stunden Keine Angabe Preis 299,94 € 114,90 € 119,99 € 49,99 € 52,95 € Bestellen ----> Zu Amazon

Ein kinderfreundliches Tablet sollte leicht zu bedienen sein, und eventuell über einen Anwendungsmanager in der Nutzung für Kinder altersgerecht einschränkbar sein. In vollem Umfang bietet das nur das Samsung Galaxy. Kindersichere Einstellungen können auch beim Fire Kids vorgenommen werden, zusätzlich können Lernziele und Zeitlimits eingestellt werden. Eine Nutzung als vollwertiger Tablet-PC für die „Großen“ ist hier allerdings nicht nötig.

V-Tech ist ein reines Spielgerät, das relativ hohe Preisen für zusätzliche Spiele hat. Das Gerät von Allday kommt mit sehr vielen vorinstallierten Spielen ins Haus, ist aber nicht so leicht zu bedienen. Für das Gerät von Padgene sieht es genauso aus. Einschränkungen können kaum vorgenommen werden, und für Erwachsene sind diese Tablets aufgrund einer geringeren Leistung weniger interessant.

Tablets für unterschiedliche Anwendungsbereiche

Die genannten Tablets sind alle auf ihre eigene Art und Weise kindertauglich und stehen in einem fairen Verhältnis von Preis und Performance. Allerdings ist die Zielgruppe jeweils ganz unterschiedlich zu bewerten: Wer einfach nur einen Tablet für Kinder sucht, keine hohen Ansprüche hat und Kinder langsam an das Wischen und den Umgang mit Internet, Werbung und anderen Alltagsschwierigkeiten heranführen will, der wird mit den Geräten von Allday und Padgene durchaus zufrieden sein.

Wer einfach nur ein digitales Spielzeug sucht und gerne für kindersichere Geräte etwas mehr Geld ausgibt, ist mit dem V-Tech Storio 3S sehr gut beraten. Der Fire Kids nimmt eine Sonderstellung ein, das Gerät zeigt bessere Leistungen als die bisher genannten, ist aber mit 7 Stunden Akkulaufzeit etwas schwach. Allerdings ist das Gerät hinsichtlich anderer Features absolut empfehlenswert für diejenigen, die einen Tablet zum Spielen, Lernen, Lesen und Spaß haben suchen, der auch Erwachsene anspricht und mitwachsen kann.

Nicht nur Kinder nutzen „abgespeckte“ Tablets



Nicht nur für Kinder, sondern auch für manche Erwachsene sind Tablet-PCs mit etwas weniger Leistung und einem kleineren Preis manchmal sinnvoll. Wer sich als Anfänger ein Gerät zum Lesen von Zeitung und E-Books wünscht, vielleicht noch ein paar Videos auf Youtube schauen will und ein paar Spiele spielt, für den sind die Kinder-Tablets durchaus interessant.

Titelbild: ©istock – maximkabb